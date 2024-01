Realizan proyectos de mejora vial en las calles de Brownsville

Este martes 30 de enero, los funcionarios de Brownsville confirmaron el inicio de las obras de mejoras en una conocida calle cuyos vecinos, por meses, han estado quejándose.

Según los residentes del área, por un poco más de dos décadas, la calle Dana habría permanecido en el olvido de las autoridades municipales y del condado Cameron debido a su ubicación geográfica careciendo de las mínimas medidas de seguridad vial.

"Pues todos los días hay que venir, de lunes a viernes y está muy bien verdad, que se vea mejor verdad y que los niños tengan un poco más de seguridad", dijo Juana de la Fuente, una residente de la calle Dana en Brownsville.

Precisamente esa es una de las prioridades por la que las autoridades municipales aprobaron concretar esta obra de infraestructura.

Por su ubicación geográfica, esta vialidad anteriormente estaba a cargo del Departamento de Obras Públicas del condado Cameron.

Este martes, Linda Macias, comisionada del Distrito 2, comentó que debido al reciente crecimiento urbano, esta calle de dos angostos carriles sostiene un alto flujo vehicular diariamente.

"La prioridad es la seguridad de quienes usan esta calle todos los días para ir a la escuela o siempre poder caminar por ahí, además está en deplorables condiciones", indicó Macias.

La comisionada comenta que uniendo esfuerzos con el estado, condado y el municipio, esta obra, la cual requerirá una inversión de 16 millones de dólares, será una realidad para los residentes de este sector.

"Yo he mirado estudiantes esperando en una esquina de la calle ahí el bus y los he mirado caminado entre la inundación después de la lluvia y eso es triste, no estamos haciendo nuestro trabajo, si estamos mirando estudiantes y personas que viven ahí y no tener la tranquilidad ni la seguridad", agregó Macias.

Actualmente, este proyecto de infraestructura se encuentra en la fase dos de cinco fases para completar la millonaria obra, por lo que se invita a la comunidad asistir a la escuela Daniel Breeden donde se realizará el próximo 1 de febrero un foro público para conocer los pormenores y avances de este proyecto que ha sido autorizado.

"Es urgente que hagamos este proyecto, los residentes del área han necesitado esto por 25 años o más y estoy feliz de poder representarlos porque esto es algo importante", expresó Macias.

Esta obra de infraestructura vial además planea mejorar el sistema de desagüe y tener la capacidad para prevenir inundaciones, la cual podría completarse para finales del año 2026.