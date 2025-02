Redada de ICE en taquería de McAllen deja ocho empleados bajo custodia

Las redadas migratorias en negocios del Valle del Río Grande continúan, esta vez, en la tortilleria Suehay, en McAllen.

"Cualquier oficial o persona de gobierno tiene que entrar con una orden judicial para poder entrar a tu establecimiento", agrega Juan Alfaro, jefe de recursos humanos de tortillería Suehay.

Según información de Juan Alfaro, jefe de recursos humanos del negocio, los agentes entraron al establecimiento sin orden judicial diciendo que estaban buscando drogas o armas, pero realmente iban detrás de los empleados.

Según lo que dijo uno de los trabajadores a Noticias RGV, habían llegado preguntando que había un reporte de armas y droga y querían verificarlo, desgraciadamente como no tienen la experiencia ellos de legalmente que se debe pedir, no les pidieron una orden judicial que es lo que se debe pedir para pasar y como tampoco tenemos nada que esconder, pues si nos van a agredir de esa forma, pues no tenemos droga o armas, somos una compañía que se dedica a trabajar.

Los residentes del área dicen sentir temor de que estos operativos sean cada vez más frecuentes.

"Me parece mal porque hay gente que trabaja y es dinero que ellos llevan para la casa, para su familia y para que ellos también arreglen sus papeles y no me parece bien lo que están haciendo", agrega Italia Barrera, residente de McAllen.

Noticias RGV se comunicó con la portavoz de ICE, Adelina Pruneda, quien a través de un comunicado expresa que el servicio de inmigración y control de aduanas tiene la tarea de hacer cumplir las leyes y que este tipo de actividades son dirigidas a los empleadores que violan las leyes laborales.

Durante estas operaciones, cualquier extranjero que se determine que infringen las leyes de inmigración de los Estados Unidos puede estar sujeto al arresto, detención y, si un juez de inmigración lo ordena, podría llegar a la deportación.