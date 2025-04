Refuerzan seguridad en playas de South Padre Island ante aumento de turistas

Cada día aumentan losturistas que llegan a la Isla del Sur para disfrutar de sus playas. Por lo que socorristas y el departamento de bomberos de La Isla tienen más presencia en el área, y más con la cantidad de personas que esperan en estos días.

El flujo de visitantes ha aumentado en los últimos días y con ellos también los riesgos en el mar. Hablamos con el departamento de bomberos y socorristas sobre las medidas que se están tomando para mantener las playas más seguras.

En plena temporada de Semana Santa, miles de personas llegan a South Padre Island para disfrutar de las playas.

Pero mientras los turistas se divierten, los bomberos y los equipos de rescate siguen reforzando su presencia para evitar incidentes como ahogamientos o ataques de animales marinos.

El departamento de bomberos de la Isla del Padre sur señala que están en entrenamiento continuo para atender cualquier situación de emergencia que pueda presentarse y dan los siguientes consejos a los turistas.

"Si no sabes cómo nadar no meterte al agua, puede ser peligroso, no es una piscina y no es un río, es un mar y puede ser peligroso si no estás preparado, dos, si vas a entrar al agua ve con un amigo, es más importante estar con alguien porque si te cansas te pueden ayudar y tres, ha mucho sol así que usar protector de sol", agrega Pedro Casillas, teniente de rescate de South Padre Island.

A lo largo de todas las playas estamos viendo estas banderas amarillas que significa que las playas están calmadas y son aptas para poder entrar al agua.

En Noticias RGV 10 a las 10 les vamos a explicar que significan los diferentes colores de las banderas que los equipos de rescate colocan en sus playas para la seguridad de los bañistas.