Salud y Vida: la salud mental y la dental tienen una relación muy cercana

By:

in Hechos Valle

De acuerdo con estudios médicos la salud bucodental y los hábitos diarios como el uso del hilo dental y el cepillado tienen una influencia relevante en la salud mental.

Todos damos por hecho que una buena dentadura es fuente de salud y bienestar, pero posiblemente no llegamos a saber hasta qué punto es importante.

Un estudio publicado por la revista Journal of the American Geriatrics Society señala que las personas que no se cepillan diariamente los dientes tienen entre un 22% y un 65% más de probabilidad de desarrollar enfermedades asociadas con la demencia senil.

Salud y Vida con Nancy Soto nos tiene más información.

Vea el video para el reportaje completo.