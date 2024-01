Salud y Vida: Medicamentos para perder peso

Estados Unidos está al borde de una revolución para perder peso. El Centro de Control para Prevención de Enfermedades (CDC) informa de que casi el 42 por ciento de los adultos y 20 millones de niños estadounidenses son obesos.

Según los reportes de CDC, se gastan más de 173.000 millones de dólares en gastos sanitarios relacionados con la obesidad, pero puede que la tendencia esté cambiando, ya que los nuevos medicamentos para adelgazar están ayudando a millones de personas a perder peso más rápido que nunca.

Ozempic es un fármaco para la diabetes, pero la demanda de la inyección una vez a la semana está en aumento para la pérdida de peso.

El ingrediente activo conocido como "semaglutide" ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA por sus siglas en inglés) para la pérdida de peso bajo la marca "Wegovy" y puede reducir el peso corporal de una persona en un 20 por ciento.

"Lo que tenemos que entender de las drogas es que, como todo, son tan buenas como la persona que las usa. Y no es más que otra herramienta", indicó Michael A. Snyder, cirujano bariátrico en 'Denver Center for Bariatric Surgery'.

Semaglutide es un inhibidor de GLP One y de acuerdo a Snyder, funciona aunque con efectos secundarios como náuseas, vómitos y diarrea en algunas personas.

"Hace que el proceso de digestión sea más lento a nivel del estómago, lo que hace que estés lleno todo el tiempo y pierdas el hambre. Eso es realmente lo que experimenta la gente", agregó Snyder.

Sin embargo, el inhibidor cuesta 1000 dólares al mes y lo más probable es que la gente tenga que tomarlo de por vida.

"Esto no es un 'one and done', esto no es un bootcamp durante seis semanas y luego seguir tu camino", precisó Snyder.

Otra opción para bajar de peso sería la cirugía bariátrica, que incluye varios procedimientos diferentes dirigidos a remodelar el tracto gastrointestinal para que contenga menos alimentos.

"La cirugía bariátrica es el tratamiento más eficaz que existe para los problemas de pérdida de peso notablemente graves", dijo Snyder.

Entre los riesgos de este procedimiento están las hernias, los cálculos biliares y los niveles bajos de azúcar en la sangre.

"Si pesas 250 libras con un bypass, vas a perder unas 84 libras. Con una banda gástrica, vas a perder 73,5 libras. Y con el medicamento, alrededor de 40 libras", añadió Snyder.

Aunque las opciones mencionadas funcionan, Snyder insiste en que, cualquier procedimiento que elija, solo mantendrá el resultado si el paciente se compromete a perder peso de por vida.

Un fármaco aún más potente, conocido como tirzepatida, podría ser aprobado en breve para la pérdida de peso. Es importante mencionar que los estudios sobre estos medicamentos solo abarcan unos dos años, por lo que aún no se conocen los efectos secundarios a largo plazo.

Snyder agrega que en todos los estudios que ha leído, los medicamentos solo tienen éxito a largo plazo si se usan con un dietista que los combine con una dieta adecuada y cambios en el estilo de vida.