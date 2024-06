El consumo de alcohol ocasionalmente suele estar bien, pero si bebes mucho, pones tu salud en peligro.

El alcohol suele ser una bebida popular en fiestas y reuniones.

Pero si bebe mucho y con frecuencia, ¡Podrías estar perjudicando su salud!

"Mi forma de beber fue muy caótica y peligrosa desde que tenía unos 15 años", agrega Verónica ValliSober Coach and Author of Soberful

Un estudio publicado en "neuropsychiatric disease and treatment" reveló que la personas que beben de manera frecuente tienen un mayor riesgo de desarrollar demencia. Otro estudio publicado en "nature communications" sugirió que el consumo excesivo de alcohol podría reducir la materia blanca y gris del cerebro, que son importantes para pensar con claridad. La CDC define el consumo excesivo de alcohol como 15 o más bebidas a la semana en el caso de los hombres y ocho o más bebidas a la semana en el caso de las mujeres.

"¿Para qué tener demencia si podemos reducir aquellas cosas que sabemos que son modificables y que están fuertemente asociadas con el riesgo de demencia?", agrega James E. Galvin, MD, MPHProf. of Neurology and Psychiatry University of Miami Miller School of Medicine.

¿Las buenas noticias? Un estudio publicado en Jama Network reveló que reducir el consumo de alcohol de excesivo a moderado disminuye el riesgo de demencia en un ocho por ciento. Otro estudio publicado en la revista Harm Reduction Journal descubrió que las personas que dejaron el alcohol durante un mes decían dormir mejor y perder peso. Una forma de reducir el consumo es probar un cóctel en lugar de un cóctel.

"Me dicen: '¿Puedo tomar un cóctel? Normalmente, tomo agua con gas y zumo de naranja. Parece una mimosa", agrega Austin Steele, Beverage Manager

Las Kombuchas y los refrescos prebióticos también son opciones. el ejercicio, la meditación o un pasatiempo pueden servir como distracciones positivas.

"Cuando dejas de beber no renuncias a nada, no te pierdes nada, todo lo contrario", agrega Veronica Valli.

Según el instituto nacional del cáncer, el consumo excesivo de alcohol también puede aumentar el riesgo de padecer muchos tipos de cáncer, como el de mama, hígado, colorrectal, cabeza y cuello, y esófago. Con formas de ayudarle a beber menos y vivir más sano.