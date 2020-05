Se unen para reunir fondos para Cine El Rey en McAllen

Líderes comunitarios y artistas locales se unieron para recabar fondos para un teatro del Valle del Río Grande.

Cine El Rey en McAllen comenzó el evento de recaudación de donativos Give Five To Keep Cine El Rey Alive. El lugar de 73 años no calificó para el programa de préstamo para pequeños negocios afectados por la pandemia.

La hermana Norma Pimentel describe al lugar como un lugar seguro para que la gente sean ellos mismos y expresar quiénes son. Menciona que es un lugar para organizar y para activismo.

Bert Guerra, co-propietario de Cine El Rey, comenta que está agradecido por la ayuda que han recibido hasta ahora de la comunidad. Han recibido donativos incluso desde Europa.

Si desea donar a Give Five To Keep Cine El Rey Alive visite esta página.