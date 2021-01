Si ya contraje el COVID-19, ¿puedo volver a tenerlo?

Si ya tuve el coronavirus, ¿puedo volver a contraerlo? Es posible, pero ese tipo de casos parecen ser raros.

No es algo inusual desarrollar cierta inmunidad a un virus luego de una infección, debido a que nuestros cuerpos generalmente son mejores en reconocer y luchar contra los virus que ya han combatido antes. Y ese parece ser el caso con el nuevo coronavirus, aunque los científicos siguen tratando de descubrir cuánto tiempo podría durar cualquier protección.

Se han confirmado algunas reinfecciones, pero dos estudios nuevos mostraron que eso es sumamente inusual.

En uno de ellos, sólo dos de 1.265 trabajadores de salud de Gran Bretaña que habían contraído el virus volvieron a dar positivo en los seis meses posteriores. En otro estudio realizado en Estados Unidos, únicamente el 0,3% de la gente que se había infectado volvió a contraer el virus en los siguientes meses, lo que representa alrededor de la misma tasa de positivos que el estudio de Gran Bretaña.

Los hallazgos son un buen presagio para las vacunas contra COVID-19 que se están distribuyendo, las cuales desencadenan el tipo de respuesta inmunológica que los estudios encontraron que sirve para proteger a los humanos.

(Copyright 2021 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido sin permiso.)