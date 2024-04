Toman medidas contra autolavados en la ciudad de Brownsville

En Brownsville, los miembros del cabildo votaron por unanimidad a favor de activar una nueva ley municipal que impondrá restricciones a la apertura de nuevos autolavados.

Esta medida se considera una preparación ante la posible continuación de las condiciones de sequía que están afectando a las presas Falcón y Amistad.

La ciudad de Brownsville, busca con esta medida preventiva garantizar el abasto de agua a corto y largo plazo.

"No parece que nos va a llegar un huracán o una tormenta o algo que va a ayudarnos en esa capacidad, tenemos que pensar adelantado que vamos a hacer", agrega Roy de los Santos, comisionado de la ciudad de Brownsville.

Eso precisamente fue lo que llevó a los miembros del cabildo de la ciudad de Brownsville a aprobar de manera unánime una ordenanza que restringe la apertura de nuevos autolavados.

Tomando en cuenta los bajos niveles de la Presa Falcón y el caudal del Río Bravo.

"Si la ley que hemos pasado dice que no puedes construir un negocio nuevo de ese tipo, menos de 5 millas de cerca, uno que ya existe", Roy de los Santos, comisionado de la ciudad de Brownsville.

Un mecanismo que permite regular el uso del vital líquido en un giro de negocio que depende de ese consumo en grandes cantidades, según reportó la empresa que provee el agua potable en la ciudad de Brownsville.

"Algo nuevo para el que entra en este negocio va a tener que usar un sistema de reciclar agua hasta el 75 por ciento del agua para lavar los carros, es agua reciclable", agrega Roy de los Santos, comisionado de la ciudad de Brownsville.

"Como le digo, todo ya está planeado y preparado de antemano para que esas situaciones no sean problema, para que no lleguen a mucho", agrega Jared González, gerente de Go Carwash en Brownsville.

Jared González, gerente de go carwash en Brownsville, nos dio acceso para conocer el proceso que su empresa utiliza en cada una de las sucursales en el Valle de Texas con el objetivo de evitar el consumo excesivo del agua potable.

"Es una empresa que le ha pensado y ha sabido como manejar su situación del agua", agrega, Jared González, gerente de Go Car Wash en Brownsville.

Bajo el actual panorama en los niveles del agua en las reservas para el Valle de Texas, Brownsville activa este mecanismo emergente para de manera anticipada se pueda evitar restricciones mandatarias y racionar el uso del agua para la ciudadanía y sobre todo evitar elevar los costos por el consumo de este vital servicio.

"Todos debemos de estar conservando en la casa y no dejar la manguera prendida si no es necesario y también cuando estamos preparando para cocinar o lavar vasijas no dejemos el agua correr", agrega Roy de los Santos, comisionado de la ciudad DE Brownsville.

La recomendación, de manera preventiva, es que individualmente se apliquen medidas voluntarias por si los niveles de las reservas continúan bajando, generando un impacto negativo en los consumidores en todas las ciudades del Valle de Texas.