Trump planea reducir impuesto sobre la nómina

El presidente Donald Trump parte luego de anunciar medidas para el coronavirus en la Casa Blanca, Washington, 9 de marzo de 2020. Lo acompañan, izquierda a derecha, el asesor económico Larry Kudlow, el director del Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci, y el secretario de Salud, Alex Azar. (AP Foto/Patrick Semansky)

WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump dice que su gobierno pedirá al Congreso que apruebe una reducción del impuesto sobre la nómina y otras medidas de emergencia a medida que la turbulencia provocada por el coronavirus a la salud pública y la economía acrecentaba la posibilidad de afectarlo personalmente.

En el intento de calmar los temores de los mercados financieros ante el impacto de la epidemia, Trump dijo el lunes a la prensa que pedirá una “reducción muy sustancial” del impuesto sobre la nómina. También aseguró que pedirá ayuda para los trabajadores por horas para que “no pierdan un sueldo” y “no se los sanciones por algo que no es su culpa”.

Presentó el esbozo de una iniciativa después de la caída de los mercados y la propagación del brote. Varios confidentes de Trump en el Congreso revelaron que se aislaban después de estar posiblemente expuestos al virus: uno había viajado en el avión presidencial desde Florida y el otro era su postulado a nuevo jefe de despacho.

Trump dijo que realizará una conferencia de prensa el martes para presentar las propuestas, que su gobierno y el Congreso “discutirán una posible reducción o alivio del impuesto sobre la nómina, un alivio sustancial, un alivio muy sustancial, grande, un número grande. También hablaremos de ayuda a los asalariados por horas para que estén en una situación en la que no van a perder un solo pago”.

