Vinieron a Estados Unidos en busca de una mejor vida y mejores escuelas. Los resultados son mixtos

in Noticias RGV Source: APnews.com By: BIANCA VÁZQUEZ TONESS undefined

Gabriela Ramírez and her son Dylan wait for the pedestrian signal to cross an intersection on their way to school Thursday, Aug. 29, 2024, in Aurora, Colo. (AP Photo/Godofredo A. Vásquez)