Abogados preocupados por las 'emboscadas' de ICE en las cortes migratorias

Ante las recientes noticias de capturas de inmigrantes a las afueras de las cortes de inmigración y la presencia de agentes de ICE en estos edificios federales, abogados de inmigración señalan su preocupación en lo que podría suceder.

Según firmas como Quiroga Law Office, una emboscada legal es por un presunto acuerdo entre ICE y fiscales, acuerdo que al parecer, podría existir como estrategia deliberada para evadir la jurisdicción de los jueces migratorios, un patrón que se estaría replicando en múltiples ciudades de Estados Unidos, incluyendo Seattle, Las Vegas y Baltimore.

"El problema es que, cuando es sistemático, precisamente para ejecutar órdenes que ellos mismos pueden dar, están completamente cancelando la necesidad de un juez: ellos están siendo fiscal y juez al mismo tiempo, y esto deja el sabor de que no hay una justicia, de que no hay un tercero, una persona imparcial que esté mirando realmente si está pasando o no", comentó Héctor Quiroga, abogado de inmigración.

En las últimas capturas, las autoridades se enfocan en personas con órdenes de remoción o con menos de dos años en el país, incluso un comunicado de esta firma de abogados de inmigración, advierte que la eliminación del habeas corpus dejaría a estos inmigrantes sin herramientas legales de defensa.

"Al quitarnos esto, nos deja muy pocos remedios constitucionales, lo cual sería supremamente dañino, en algunos casos peor que en otros, pero en algunos no habría ningún tipo de protección, sino simplemente dejar que los caso salgan y de pronto la persona aplique por fuera del país", agregó Quiroga.

Esta maniobra, que bordea los límites de la legalidad, está levantando alarmas entre abogados, jueces y defensores de derechos civiles en todo el país.

Incluso, Quiroga Law Office sostiene que este escenario estaría afectando principalmente a dos tipos de personas: aquellas que ya cuentan con una orden previa de remoción, y quienes llevan menos de dos años en el país sin documentos. En ambos casos, ICE puede ejecutar una expulsión inmediata sin necesidad de intervención judicial.