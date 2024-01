Corte Mexicana Ordena Liberación del Antiguo Señor de las Dr

WESLACO - Un jubilado de la Agencia de la Administración antidrogas habló sobre la posible liberación de un antiguo capo de la droga mexicana que asesinó a un agente que era su compañero.

Ernesto Fonseca Carrillo fue puesto tras las rejas por el secuestro y asesinato del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena en 1985. Un tribunal de apelaciones dijo que el mexicano hoy de 86 años de edad debe ser liberado de la cárcel.

El ex agente de la DEA Víctor Cortez trabajó en diversas investigaciones con el agente fallecido Enrique Camarena. "Lo que recuerdo es muy peligroso. He trabajado mucho en la clandestinidad. He trabajado mucho los casos de conspiración, lavado de dinero," dijo.

El es agente Cortez dijo que su trabajo en la DEA no solo era en los Estados Unidos."Yo estaba asignado a varias áreas, incluyendo América del Sur, América Central, el Caribe y México", enumeró.

Cortez dijo que trabajó con agentes en todo el mundo, incluido el agente Enrique Camarena.

"Todo comenzó en 1984, cuando iniciamos una investigación mutua. Entonces, yo estaba asignado a Arizona y Enrique Camarena fue asignado a Guadalajara, Jalisco", dijo. "El Agente Camarena fue muy activo, era un agente agresivo. Pero también entendía muy bi8en de política. Sabía cuándo activarse y desactivarse”.

También recuerda cuando recibió la noticia de que Camarena había sido secuestrado, torturado y asesinado mientras trabajaba en México. "Es muy difícil esto porque cuando entran en el cumplimiento de la ley, usted sabe que un día puede pagar el precio final, pero no de esa manera", dijo.

La persona culpable de la muerte del agente de la DEA era Carrillo, el presunto co-fundador del Cártel de Guadalajara. Recientemente, un tribunal de apelaciones mexicana ordenó su liberación.

"Nos oponemos firmemente a su liberación o de cualquier otra persona que está actualmente encarcelada en México. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en la familia Camarena y lo que pasó", dijo Cortez.

El ex agente de la DEA dijo que él no puede hablar en nombre de la agencia, sino que conoce los peligros de ser un agente. Así que comentó "Queremos enviar un fuerte mensaje a las organizaciones de narcotraficantes que si usted toma la vida de uno de nuestros agentes de la DEA, vamos a ir después de usted, no importa cuando o cómo ", dijo.

Cortez también fué secuestrado y torturado por los cárteles en 1986. Él dijo que él estaba agradecido de poder haber sobrevivido para contarnos su historia.