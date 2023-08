Inscripción abierta para Medicare finalizará a principios de diciembre

Si usted trabajó durante toda su vida, el gobierno le entrega un seguro llamado Medicare.

"Porque el costo médico, especialmente aquí en estados unidos es muy caro" comento Mayra Garza una ajustadora de seguros.

La tarjeta medicaré cubre con el plan a, la estadía en un hospital, también incluye plan b, que cubre el cuidado médico en una clínica, hospital o asilo de ancianos, pero médicos como la doctora Linda Villarreal que trata pacientes mayores de edad, tiene una advertencia.

"Consiguiendo la tarjeta de Medicare, no indica que te van a dar todo" dijo la Dra. Linda Villarreal.

Por eso existe el plan c, mejor conocido en inglés como él "medicare advantage" que reduce aún más lo que paga por la atención médica, logrando que algunas citas le salgan gratis.

También está el plan d que reduce el costo de los medicamentos recetados.

"A las necesidades de la persona, los medicamentos, los doctores, es lo que va a determinar qué seguro médico es el mejor para ellos" agrego Garza.

Para médicos como la doctora Villarreal, su temor mayor y la gente no visitando a un médico por el simple hecho de no poder pagar y no tener seguro.

"Es que hay personas con diabetes con problemas de circulación, al corazón, en las piernas. Tienen problemas de riñón, necesitan diálisis y no van. Eso es lo que me preocupa más a mí" enfatizo la Dra.

Vea el video para el informe completo.