La policía de Brownsville arresta a un hombre acusado de amenazar de muerte a los oficiales

El Departamento de Policía de Brownsville arrestó a un hombre acusado de amenazar a los oficiales el domingo.

Aproximadamente a las 3:45 a. m., la policía de Brownsville respondió a un accidente de tráfico menor en la cuadra 1800 de Ruben M Torres.

Los oficiales se pusieron en contacto con Jesús Herrera, de 44 años, en el lugar.

Herrera les explicó a los oficiales que estuvo involucrado en un accidente antes pero que había llegado a un acuerdo con la otra parte, según el departamento.

Herrera les dijo a los oficiales que cuando salió del club, su vehículo no estaba y notó que dos mujeres conducían su vehículo en el estacionamiento y la calle lateral del lugar. Herrera no pudo proporcionar una descripción de las hembras o la dirección en la que huyeron. Herrera les dijo a los oficiales que no sabe cómo las mujeres entraron a sus vehículos ya que tenía las llaves con él.

La policía dice que un fuerte olor a alcohol emanaba del aliento de Herrera y arrastraba las palabras mientras hablaba.

Para la seguridad del público en general, los oficiales comenzaron a detener a Herrera, pero Herrera se resistió al arresto, dice la policía.

Herrera les dijo a ambos oficiales que los iba a matar, según el departamento.

Los oficiales pudieron detener a Herrera y colocarlo en el asiento trasero de la unidad de patrulla marcada.

Herrera luego comenzó a patear la ventana lateral de la unidad marcada y les gritó a los oficiales que los iba a matar, según el departamento.

Herrera ingresó en la cárcel de la ciudad de Brownsville y fue procesado el domingo por dos cargos de amenaza terrorista contra un servidor público con una fianza total de $15,000, dos cargos de resistencia al arresto/búsqueda/transporte con una fianza total de $6,000 y una multa por intoxicación pública de $6,000. $200