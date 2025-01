Region One ofrece cursos gratuitos de capacitación para adultos

By:

La División de Educación para Adultos de Region One del condado Hidalgo ofrece cursos gratuitos gratis de capacitación profesional para adultos.

Los adultos que deseen aprender nuevas destrezas, para continuar creciendo en la profesión a la que se dediquen o comenzar algo nuevo, tienen una gran opción.

Para participar solo tiene que tener diploma de escuela superior, o certificado de cuarto año.

Yessica Peña es una madre de dos niñas. En un periodo de ocho semanas, pudo obtener su certificación en asistente de enfermeria, con sus uniformes incluidos, gracias a este programa.

“El decir en tu mente, soy mama, lo estoy logrando como mama, pero no como persona para tener metas, un logro en esta vida. Yo siempre he sido una persona muy empática, si yo te puedo servir ayudarte, es lo que a mí me gusta poder servir a la gente, nosotros fuimos a un nursing home, ayudamos a los residentes, puedes abrirte, relacionarte con las demás vidas", comentó Yessica Peña.

Durante todo el mes de enero comenzarán distintos cursos, los cuales se ofrecen gracias a una designación de fondos de la Comisión de Fuerza Laboral de Texas.

Si usted vive en los condados Hidalgo, Starr o Willacy, solo debe asistir a las reuniones de orientación con identificación válida y permiso para trabajar.

Para conocer todos los detalles puede llamar al 956-984-6270.

Es importante mencionar que realizar cursos como estos, le pueden permitir ser elegible para posiciones de mayor paga al tener más preparación.