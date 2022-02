RGV Vixens: Uno de los Equipos de Football Femeniles del Val

HARLINGEN – Cuando Mara Tatum habló con su esposo para unirse a jugar football, él dijo que no.

Ella dijo, "al principio él no quería que yo jugara y después de pensarlo, él me dijo, ¿sabes qué? no dejes que nadie te diga que tienes que hacer, ni siquiera yo."

Tatum ahora es jugadora con el equipo de football Vixens del Valle del Rio Grande, y su esposo Quincy es un entrenador. Para algunas jugadoras, el football femenil es una oportunidad para participar en el juego que aman. Para otras, todo empezó como una oportunidad para demostrar lo que es posible.

"Al principio quería jugar porque ellos siempre han dicho que esto es algo que las mujeres no pueden hacer," dijo Ashley Flores.

Coach Kron Hokes agregó, “"Muchas de las chicas no creen tener lo necesario para jugar football. Es algo diferente cuando las vez."."

Las edades de las jugadoras varían entre los 18 y los 40 años.

The players’ ages range from 18 to mid-40s. “'esta chicas tienen hijos, son madres, tías, algunas de ellas son hasta abuelas. Tienen nietos. Y están aquí dispuestas a trabajar duro, dispuestas a moler y ganar esa victoria el sábado en la noche.",” dijo el Coach Principal de las Vixens, David González.

El trabajo de las jugadoras no es limitado al campo. Ni los entrenadores ni las jugadoras gozan de sueldo. “Las chicas salen y buscan patrocinadores,” dijo Jo Dávila, una de las gerentes generales del equipo. “Si no encuentran patrocinadores, ellas por su parte cubren sus propios gastos.”

Lisa Leal es la otra gerente general de las Vixens del Rio Grande Valley. Las mujeres dijeron que la propietaria formó la liga para empoderar a las mujeres al promocionar un estilo de vida sano y activo. “Ella quería algo que beneficiara a las mujeres. Que ampliara sus posibilidades. Que intentaran algo nuevo al nivel de los hombres," dijo Dávila.

"Tienes que tener el corazón para jugar. Si no lo tienes nada más te vas a lastimar," dijo la jugadora Sophie Carrizalez.

Las Vixens del Valle del Rio Grande son uno de los cuatro equipos de football en el Valle. Aún tienen cuatro semanas más en la temporada. Puede visitar visitar su página de Facebook page para mayor información o llame a Gable Sandoval al 956-226-3889.

