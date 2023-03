Salud y Vida: Pediatras recomiendan no automedicar a sus hijos

Todos los niños tienen fiebre de vez en cuando y aunque la fiebre no suele ser peligrosa ni dañina para los niños.

Los padres pueden estar algo desorientados sobre cómo tratar la fiebre de sus hijos y cuándo llamar al médico.

Quiere hacerlos sentirse mejor, así que cuando la frente de su hijo se siente caliente, puede que recurra inmediatamente a medicamentos para reducir la fiebre.

Pero los pediatras dicen que esto podría demorar el diagnóstico de lo que está causando la fiebre.

"Trate a su hijo y no al número en el termómetro. Si su hijo está corriendo, jugando y tiene fiebre, aunque no esté jugando tanto tiempo o tan fuertemente, pero si aún se ve bien, come y bebe bien, no se preocupe por el número". Dijo Dra. Maureen Ahmann, un Pediatra con la Clínica Cleveland.

Ahmann dice que si su hijo está letárgico, siente dolor, actúa enfermo, o no come ni toma, entonces es hora de tratar la fiebre.

"El Tylenol y Motrin ayudan a aliviar los síntomas. Ayudan a su hijo a sentirse mejor mientras su cuerpo lucha contra una enfermedad, un virus o algo, pero no los hace mejorarse más rápido". Dijo Dra. Ahmann.

Los pediatras dicen que otra preocupación con el uso innecesario es que hay una mayor probabilidad de darles demasiada medicina, especialmente si se utilizan a la vez que con medicamentos para la tos y el resfriado.

Ahmann dice que los médicos quieren saber cuánto tiempo su hijo ha tenido fiebre.

"Cada vez que acude a la botella de medicina tenemos menos probabilidad de saber si su hijo está empeorando". Dra. Ahmann.

Cuando hay una fiebre de bajo grado, menos de 38 grados, ahmann dice que lo mejor que puede hacer es tratar de que su hijo no se deshidrate.

Si no quieren agarrar un vaso o biberón, puede darles agua o líquidos diluidos con electrolitos con una jeringuilla médica.

"Eso les traerá mayor beneficio que darles medicina". Dra. Ahmann.

La pediatra comenta que si a su hijo le da fiebre y tiene dos meses o menos o no está al día con las vacunas rutinarias, o si simplemente está preocupado, lo mejor es que hable con su médico.

