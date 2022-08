Sobrepoblacion en Centro de Detencion, Falta de Espacio para Albergarlos

WESLACO - Cientos de migrantes son liberados en Texas diariamente debido a falta de espacio para albergarlos.

Uno de los centros de detención de CBP se encuentra al 350% de su capacidad.

Algunos migrantes son liberados con rastreadores en forma de tobilleras.

Si sus familiares en los Estados Unidos les compran un boleto de autobús, son trasladados a la central y les emiten ordenes de comparecer ante un tribunal, documentos que muchos no comprenden.

Luis Guerrero, un voluntario que ha visto muchas historias, hablo con nosotros.

Él dice que conoció a una niña de cuarto anos, cuya familia fue robada por un grupo de hombres con machetes.

"Me dijo, 'nunca te olvidaré' y le dije '¿porqué, mamá?' y me contestó, 'porque eres el primero que nos dice Bienvenidos a Estados Unidos'. Eso realmente me impactó".