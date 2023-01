EDINBURG - Una comunidad de Edinburg y un grupo de hombres de Texas en la Armada se unen para asistir a la Madre de un héroe caído del Valle.

El hombre que escribió la biografía acerca de su vida alertó a CHANNEL 5 NEWS acerca de las condiciones de su hogar.

A Dolia González solamente le quedan fotografías de su hijo.

“Él quería ser un Marino desde que tenía nueve años.”

Su hijo, Alfredo “Freddy” González, fue un Sargento de Pelotón de la Armada Estadounidense quien murió durante su segundo despliegue en Vietnam en 1968.

“Se fue el 15 de Julio para regresar a California. Me llamó para decirme que se iba. Fué la última ocasión que hablé con mi muchacho. Yo no quería que regresara por segunda vez a Vietnam, pero me dijo: 'Mamá, me tengo que ir, ellos me necesitan allá'.”

Póstumamente se le otorgó al Sargento González la Medalla de Honor. Su legado puede verse en las pinturas en toda su ciudad natal de Edinburg.

“He batallado toda mi vida, y sigo batallando. Pero estoy bien," afirmó la madre.

Dolia, junto con su mascota, vive en una casa en Edinburg. Ella dijo que Freddy siempre deseó que ella tuviera una.

“Cuando murió, decidí usar algo del dinero que me entregaron para comprar una casa, porque él siempre quiso que yo tuviera una casa. Bien, él nunca pudo regresar a casa."

González compró la casa un año después de la muerte de su hijo.

“No le he hecho ninguna mejora a la casa desde que me mudé.”

El techo de la casa de Dolia ha sido dañado por las tormentas año tras año. Pero Richard Molina, Concejal de Edinburg, informó que eso está a punto de cambiar.

“Después de recibir una llamada telefónica durante la cual comentaron algunas personas su preocupación por las limitaciones inmediatas que ella está pasando, y que necesitaba algo de ayuda, fui inmediatamente a verla."

Molina reunió a otras amistades para ayudar.

"Tan pronto como dijo "Freddy Gonzalez" - pensé - él era un Marino. Yo soy un Marino. Todos nos ayudamos," indicó el dueño de CJE CONSTRUCTION, Edgar Carranza.

Mientras tanto, en el U-S-S González, un Buque de Guerra nombrado en su honor en Norfolk, Viginia, Eric Mireles, Marino Especialista Culinario de Primer Clase y miembros de la Armada decidieron unirse a la causa y ayudar a la Madre "Gold Star".

"De hecho van a ser 19 de los compañeros Texanos que se encuentran a bordo de la embarcación. Ella es un héroe del Sur de Texas, al igual que su hijo. Es lo mínimo que podemos hacer, cuidarla."

Molina agregó que van a salir para obtener donativos y ayudarla sin costo alguno de su parte.