Alerta en Brownsville por ola de robos de camionetas y recomendaciones para prevenir hurtos

By:

in Noticias RGV

La policía de Brownsville alertó a sus residentes en tener cuidado con sus camionetas, dado los casos que se siguen reportando de robo

Aunque estas alertas se han hecho por varias semanas, desgraciadamente los números de robos de camionetas siguen a la orden del día.

Aún por los esfuerzos de campañas para reducir los robos, aquí en Brownsville continúa la preocupación en la comunidad por la ola de robos de vehículos.

En lo que va del año ya se han reportado más de 300 autos robados. Y solo en el último mes más de 40 han caído en manos de los ladrones.

Como hemos mencionado con anterioridad, los autos que están siendo principalmente objeto de robos son los Chevrolet Silverado, GMC Sierra y Kias. Así como los que cuenta con un sistema de arranque por botón.

"La mayoría del tiempo son robados de las casas, también personas que van de compras, y no le ponen un bastón de volante al vehículo, no, no son cuidadosos con su vehículo", agrega Abril Luna, portavoz de la policía de Brownsville.

Y cuando de robos de vehículos se trata, este taller en Brownsville nos comenta que constantemente reciben clientes preocupados por la seguridad de su coche.

Sin embargo, dependiendo el nivel de seguridad que el dueño esté buscando y el modelo del auto, existen diferentes alternativas para protegerlo.

"Estas gentes se están yendo directamente al clacson, el clacson original está puesto detrás de esta parilla. Entonces, uno de los procesos que hacemos es quitamos este clacson y de donde está la ponemos en un lugar donde no lo puedan accesar", agrega Andrés Foncerrada, gerente de D-Tronics.

También hay sistemas que se pueden vincular al celular para recibir alertas, inclusive con imágenes y un sensor de impacto que se activa en el momento de un posible robo.

"Otro proceso que hacemos superimportante es instalamos el cortacorriente a la marcha para que la camioneta no sea fácilmente prendida", agrega Andrés Foncerrada, gerente de D-Tronics.

Algunas recomendaciones para prevenir un robo de autos fácil son: evitar estacionar en la calle, si tiene la oportunidad de ubicarse en la cochera, no dejar objetos de valor a la vista, estacionarse en zonas bien iluminadas, usar un bastón de volante e instalar un sistema de alarma.

"Ya con la alarma activada, verdad, ya si le rompieron acá el sensor de shock va a sonar, la sirena va a estar sonando, la alarma va a estar sonando o si rompen el vidrio, un sensor de vidrio va a poder proteger con eso", agrega Andrés Foncerrada, gerente de D-Tronics.

Quienes retén la seguridad se enfrentan a consecuencias con la ley.

"Las personas que realizan este tipo de crimen, de robo de autos, se pueden enfrentar años de cárcel porque es una felonía", agrega Abril Luna, portavoz de la policía de Brownsville.

Pero la policía de Brownsville también le pide a la comunidad estar vigilante e informar inmediatamente de cualquier actividad sospechosa.

Y hacer de su parte para hacer más difícil que su vehículo sea parte de las estadísticas de robos y disuadir eficazmente a los ladrones.