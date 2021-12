Alguacil: Víctimas de doble homicidio identificadas como padre e hijo en Brownsville

Las víctimas de un doble homicidio en el condado de Cameron han sido identificadas como un padre e hijo de Brownsville, el alguacil Eric Garza anunció el jueves.

The victims of the double homicide have been identified as father and son, Ines Cruz (49) and Manuel Cruz (24) of Brownsville. Next of kin have been notified. Investigation is ongoing. pic.twitter.com/AdpBuboYhM