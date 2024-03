Aquí Entre Nos: Chris Pine debuta como director en 'Poolman'

'The Boy and The Heron' vuelve a los cines tras su éxito en los Premios Óscar. La segunda película ganadora de la leyenda de la animación, Hayao Miyazaki, será relanzada en Estados Unidos el 22 de marzo, tanto en inglés como en japonés.

La cinta cinematográfica ha recaudado más de 46 millones de dólares en América del Norte, un récord para una película animada japonesa original.

En otras noticias, Julian Dennison protagoniza 'Uproar', que se desarrolla en Nueva Zelandia en 1981.

Dennison interpreta a un adolescente que busca su lugar y su voz, mientras la llegada del equipo de rugby de Sudáfrica conduce a manifestaciones a nivel nacional.

'Uproar' ya está disponible en cines.

En otras películas, salió es el primer avance de 'Poolman', el debut como director de Chris Pine.

Pine también protagoniza, junto con Danny DeVito, Annette Bening, Jennifer Jason Leigh y Wanda Dewise.

'Poolman' llega a cines el 10 de mayo.