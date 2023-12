Aquí Entre Nos: Christopher Nolan gana premio de visionario

Millie Bobby Brown intenta escapar su destino de ser sacrificada para un dragón en 'Damsel'. Netflix anunció que la aventura de acción y fantasía se estrena el 8 de marzo.

En otras noticias, los premios Saturn le otorgan al director de 'Oppenheimer', Christopher Nolan, su premio de visionario.

La academia de películas de ciencia ficción, fantasía y horror describe al honor como "un testamento a las contribuciones excepcionales de Nolan al mundo del cine".

Emily Blunt, que está nominada a un premio Saturn por 'Oppenheimer', le presentará el honor a Nolan.

La entrega número 51 de los premios Saturn es el 4 de febrero.

La franquicia de 'Saw' tiene más juegos macabros a la vista. Tras el éxito enorme de 'Saw X', Lionsgate anunció la undécima película de la franquicia Sí, 'Saw X-I'.

Los fans pueden marcar el 27 de septiembre de 2024 en sus calendarios, ya que esa es la fecha de estreno para 'Saw Once'.