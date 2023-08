Aumentan los casos de Alzheimer en el Valle de Texas

En el condado Starr, casi uno en cada cuatro adultos de 65 años de edad en adelante fueron diagnosticados con Alzheimer en el año 2021.

"Me da escalofrío porque es algo que lamentablemente nos afectó a nosotros personalmente gracias a dios no pasó a mayores", dijo Jessica Cantu, investigadora en el Faro Health and Therapeutics.

Cantu piensa en las otras familias del lado de las fronteras del Valle que siguen buscando a un ser querido que salió de la casa sin rumbo y nunca regresó.

Recientemente, Cantu viajó a Ámsterdam como parte de un congreso de la Asociación contra el Alzheimer's, donde explicó cómo desde una clínica en Río Grande City, pacientes en todo el mundo podrán beneficiar de nuevos medicamentos.

"Hablamos del Condado Estrella, porque hay tantos casos a cuánto nos afecta, somos número dos en la nación", aseguró Cantu.

La clínica El Faro recolecta muestras de sangre y otros análisis para encontrar patrones relacionadas con la enfermedad.

"Él ni siquiera sabe que está enfermo, que no puede caminar, es bien difícil", comentó Maria de Sánchez, residente de Río Grande City.

El esposo de María de Sánchez tiene la enfermedad, y teme que ella también podría padecer de Alzheimer.

"En vez de sentirte segura, tú te sientes insegura, sientes que ya no puedes, cada día es más difícil", expresó María de Sánchez.

Hasta la fecha, no hay una cura para este tipo de demencia, pero sí hay ciertos medicamentos y cambios en el estilo de vida que pueden ayudar.