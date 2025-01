Clínica Cleveland trabaja en nuevo análisis para la detección temprana del cáncer de ovario

Una mujer de cada 87 tiene la probabilidad de tener cáncer de ovario a lo largo de su vida, y una de cada 130 morirá por esta causa. Los síntomas no suelen aparecer hasta que el cáncer ya está avanzado. Pero ahora la clínica Cleveland tiene nuevas formas de tratar y detectar el cáncer de ovario a tiempo.

"Al fin y al cabo es una enfermedad poco comun, pero si no la buscamos no la vamos a identificar", agrega Robert DeBernardo, MD, Section Head for G1 Oncology, Cleveland Clinic.

Esa enfermedad poco frecuente es el cáncer de ovario, que causa más muertes que cualquier otro cáncer del area reproductiva de una mujer, es difícil de diagnosticar en fases tempranas porque no existe ninguna prueba de detección. Pero, el doctor Robert debernardo está intentando cambiar eso.

"El concepto en el que creo que estamos trabajando es un papanicolau molecular, en el que buscamos marcadores en el torrente sanguíneo para intentar predecir cuándo empieza este cáncer", agrega Robert.

El objetivo es desarrollar un análisis de sangre que detecte marcadores de cáncer de ovario. El doctor debernardo y su equipo también forman parte del primer ensayo internacional de este tipo, que utiliza la "terapia de células t con receptor de antigeno quimerico" para el tratamiento.

"Tomamos las células inmunitarias que identifican el cáncer, las eliminamos y les enseñamos lo que es el cáncer. En teoría, si funciona, es un jonrón, porque no estamos dando quimioterapia, sólo estamos enseñando a su cuerpo lo que es malo y deshacerse de él", agrega Robert.

Para quienes padecen cáncer de ovario recurrente, ahora existe una quimioterapia dirigida, que ataca específicamente a las células cancerosas en lugar de a todo el organismo. Entonces, cuando llega el momento de la cirugía, el cáncer se ilumina.

"Esto puede permitirnos extirpar incluso cosas que el cirujano no puede ver a simple vista", agrega Robert.

El doctor debernardo recomienda que después de tres semanas de síntomas y ninguna respuesta, vaya a ver a una enfermera o a un médico y sea persistente. hasta obtener un diagnóstico.