Diócesis Católica de Brownsville y los protocolos de seguridad para la Semana Santa

El distanciamiento social, el uso de máscaras faciales, la desinfección de iglesias después de cada misa y otros protocolos de seguridad de COVID-19 seguirán vigentes durante la Semana Santa, anunció el obispo de la Diócesis Católica de Brownsville, Daniel E. Flores.

Si bien las iglesias estarán abiertas este año para que los feligreses participen en la semana previa a la Pascua, el obispo Flores instó a las iglesias a tener "mucha precaución" mientras operan este año.

Publicado por la Diócesis Católica de Brownsville el lunes 22 de marzo de 2021

“Estamos en una mejor posición que el año pasado en este momento en términos de poder alentar la participación de nuestra gente en la Sagrada Liturgia”, dijo el obispo Flores en un comunicado de prensa del lunes. "Sin embargo, no estamos en condiciones de relajar nuestra vigilancia".

Se deben seguir los siguientes protocolos, dijo el obispo Flores:

Domingo de palma

Todas las palmas deben desinfectarse antes de entregarlas a las personas y quienes las distribuyen deben usar máscaras y desinfectarse las manos también.

Si bien las palmas pueden ser bendecidas al comienzo de la misa, no se permitirá ninguna reunión o procesión en la iglesia. En cambio, las palmas se distribuirán a medida que las personas entren o salgan de la iglesia, y los que se alineen practicarán el distanciamiento social.

Misa Crismal

La Misa Crismal se celebrará el martes 30 de marzo a las 9:30 a.m. en la Basílica de Nuestra Señora de San Juan del Valle-Santuario Nacional. No se anima a los grupos grandes y habrá asientos limitados disponibles. No habrá procesión formal del clero a la entrada de la iglesia y al final de la Misa.

Jueves Santo

El obispo Flores está recomendando que la distribución de panes a los feligreses no se observe este año y prohíbe el rito litúrgico del lavamiento de los pies. Flores también recomienda la costumbre de visitar siete iglesias la noche del Jueves Santo.

“No podemos alentar a la gente a entrar a las iglesias porque no será posible desinfectar los lugares que la gente usará para sentarse o arrodillarse”, dijo Flores. "Sin embargo, la gente puede querer continuar la tradición de visitar siete iglesias esa noche estacionando en el estacionamiento de las [iglesias]".

Viernes santo

La veneración de la Santa Cruz debe consistir únicamente en un arco a la Cruz. No será posible besar o tocar la cruz de ninguna manera. Las estaciones del Vía Crucis no deben incluir procesiones y las estaciones en vivo no se pueden celebrar este año.

Vigilia de Pascua

Debido a los riesgos para la salud, no se pueden usar velas encendidas durante la Vigilia. Este año no será posible una procesión con el Cirio de Pascua en la iglesia con los reunidos afuera. La vela debe ser bendecida a la vista de los fieles o afuera mientras los feligreses esperan dentro de la iglesia.

Las personas pueden traer agua para ser bendecida para uso doméstico, pero no deben recibir agua bendita de una pila bautismal u otro recipiente común. Se puede ofrecer una bendición general de recipientes llenos de agua en el momento apropiado y los sacramentos de iniciación deben celebrarse en una fecha posterior durante la temporada de Pascua.