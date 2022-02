Directora del documental Melissa Lucio comparte por qué comenzó la película

Los familiares, amigos y simpatizantes de Melissa Lucio, una mujer del Valle que actualmente se encuentra en el corredor de la muerte después de que fue condenada en 2008 por matar a su hija de 2 años, continúan su campaña por la justicia.

Su objetivo es generar más interés en "El estado de Texas contra Melissa", un documental de 2020 que, según afirman, prueba la inocencia de Lucio.

Entre los partidarios de Lucio se encuentra la directora del documental, Sabrina Van Tassel, quien explicó por qué asumió el proyecto.

"Estaba claro para mí que si Melissa Lucio no hubiera sido una madre hispana pobre, no estaría en el corredor de la muerte", dijo Van Tassel, ex periodista de investigación. "Esa es la razón por la que comencé a hacer esta película, porque todas las vidas importa y el sistema de justicia debería ser el mismo para todos, ya seas blanco, moreno o negro”.

Está previsto que la película se estrene de forma gratuita durante 48 horas a partir del 7 de marzo en freemelissalucio.org.

La película está disponible en Hulu y Amazon Prime.