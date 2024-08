Estudio de la Universidad de Miami revela beneficios del ayuno nocturno

Muchas dietas se centran en lo que comes, pero el ayuno intermitente se centra en cuándo comes.

Y ahora nos enteramos de que el ayuno nocturno puede tener más beneficios que la mera pérdida de peso.

A la profesora de matemáticas Desiree Valdez le gusta ayudar a otras personas a resolver problemas.

"Coger un tema que la mayoría de la gente odia y conseguir que le guste, al menos, que le guste un poco más", agrega Desiree Valdez, 59-Years-Old.

Pero los números no cuadraban cuando se trataba de su propia salud el año pasado.

"Así que durante ese tiempo en particular, la presión arterial estaba subiendo, el peso estaba subiendo", agrega Desiree Valdez.

No importaba lo que intentara, nada funcionaba, así que.

"Me comprometí a ayunar 16 horas y a comer ocho", agrega Desiree Valdez

La especialista en hipertensión de la universidad de Miami, María Delgado, recomendó a Desiree que pruebe el ayuno nocturno para ayudar a restablecer naturalmente su cuerpo.

"Come, come, come, come. Y eso incluye comer antes de acostarse. Eso por sí solo es un gran problema, porque activa el páncreas. Aumenta tu riesgo de diabetes, tu colesterol no se metaboliza bien", agrega María Delgado, MD, University of Miami Comprehensive Hypertension Center.

El ayuno nocturno aumenta el metabolismo, evita los picos de azúcar en sangre a altas horas de la noche y reduce la inflamación. Un estudio declaró que un ayuno de más de 14 horas cambia realmente los genes vinculados con la longevidad, y que el ayuno intermitente de 30 días reduce el riesgo de cáncer, Alzheimer y trastornos neuropsiquíatricos.

"La noche es un momento en el que las células descansan, pero también es el momento de la regeneración celular. Por lo tanto, consigues limpiar tu cuerpo durante ese tiempo en el que no comes", agrega Maria Delgado, MD.

Como parte del ayuno, Desiree se compromete a beber solo agua, té verde y café negro durante las 16 horas de ayuno. Durante las otras ocho, come lo que le apetece. Al cabo de seis meses, había adelgazado casi 15 kilos y su tensión arterial era normal.

"Mientras que antes solo estaba en forma, una cincuentona en forma, un poco gordita. Pero ahora me siento joven", agrega Desiree Valdez.

Otra ventaja de comer con tiempo restringido, puede ayudar a las personas con enfermedad de Alzheimer.

Un estudio de la UC de SAN Diego descubrió que los ratones que fueron alimentados en un horario restringido mostraron mejoras en la memoria y el sueño.