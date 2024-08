Isla del Padre Sur impulsa ayuda a víctimas de violencia de género

La asociación de Texas contra la agresión sexual organiza hasta el miércoles 21 de agosto un evento en la Isla de Padre Sur dirigido a personas que sufren o han sufrido de violencia de género en el Valle de Texas.

En la Isla del Padre Sur se está llevando a cabo un evento informativo para apoyar a las personas en todo el Valle de Texas que estén sufriendo de asalto sexual o violencia de género. El evento busca orientar a la población de como buscar una ayuda psicológica, apoyo emocional o una orientación para poner alguna denuncia.

"Organizamos esta conferencia anualmente para defensores, sobrevivientes, personas que trabajan en políticas, personas que realizan trabajos de prevención para realmente unirse y avanzar en el movimiento, aprender unos de otros y apoyarse mutuamente", agrega Alexys Hinojosa, vocera de la asociación de Texas contra la agresión sexual (TASA).

Según los datos del centro de familia en crisis, 1 de cada 5 personas en el Valle de Texas deciden denunciar casos de violencia doméstica. Esta fundación también se encarga de prestar servicio psicológico a las víctimas y orientarlas si necesitan poner alguna denuncia en contra de su agresor.

"Somos una agencia sin fines de lucro que ayudamos a las víctimas con cualquier servicio que necesiten ya sea que si quieren que acompañemos con ellos a la corte, si necesitamos ir al hospital con ellos, darles todas las opciones legales que están disponibles para ellos dependiendo del caso que tengan y también con asesoría psicológica", agrega Marta Sánchez, vocera del centro de familia en crisis.

En todo el Valle de Texas no hay un número exacto de los casos de violencia doméstica y asalto sexual que se realizan al año, pero, en la ciudad de Brownsville, específicamente se han registrado 36 en lo que va de año. Por este motivo, el departamento de policía de esta ciudad hace un llamado a denunciar.

"Es importante que siempre hagan una denuncia, en el estado de Texas no hay un límite de a cuánto se puedan esperar para hacer el reporte de abuso sexual, pero es importante que lo hagan más reciente porque así tenemos más evidencias en la ropa, Nicky deshacerse de la ropa, lo que se estaba usando ese mismo día para poder tener un caso más fuerte cuando llegue a corte. No solo los residentes y ciudadanos americanos tienen derecho a denunciar estos casos, las personas indocumentadas también pueden dirigirse a organismos para poder una denuncia", agrega Abril Luna, portavoz de la policía de Brownsville.

"No tienen por qué tener miedo de hablar al policía porque en realidad cuando una persona indocumentada sufre un crimen por ley federal tienen el derecho de aplicar para inmigración para tener manera de quedarse aquí legalmente siempre y cuando si cooperan con la policía o con la fiscalía, entonces es importante que pierdan ese miedo, que si les pasa una agresión sexual o violencia doméstica o cualquier otro tipo de crimen y no tienen documentos eso no quiere decir que no les van a dar la atención que se les ocupa", agrega Rocié Martínez, directora de unidad de víctimas DVT

La conferencia termina hasta el miércoles 21 de agosto y las personas que necesiten obtener más información y ponerse en contacto con organizaciones de ayuda para los temas de violencia doméstica y asalto sexual pueden ponerse en contacto por la línea de red nacional para la violencia doméstica en el teléfono 800-911-2009.