La Voz del Valle: Realizan caminata de concientización 'Step up for Down Syndrome'

Ante el mes de la concientización sobre el síndrome de down, Karyna Villarreal del 'RGV Down Syndrome Association' comparte acerca de la caminata 'Step Up For Down Syndrome' que se llevara a cabo el sábado 21 de octubre en el Edinburg Municipal Park de las 9?AM a las 1?PM. Vea el video para el informe completo.