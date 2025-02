Mujeres Unidas invita a la comunidad a un evento de ayuda social

Génesis González, coordinadora del Programa de Educación Comunitaria de Mujeres Unidas, visita Noticias RGV para invitar a la comunidad al 1.er evento anual Dance Your Heart Out for a Cause, en beneficio de Mujeres Unidas / Women Together.

Este emocionante evento se realizará el 20 de febrero de 7:00 p. m. a 11:00 p. m. en el Mustang Lounge Night Club, ubicado en 3610 E. Expressway 83, Weslaco, TX 78599.

La velada contará con música, baile, rifas, subasta silenciosa y más. Promete ser una noche inolvidable de diversión y apoyo comunitario para una causa importante.

Mujeres Unidas es la única agencia en el condado Hidalgo que brinda refugio de emergencia, asesoramiento informado sobre traumas y servicios de apoyo a víctimas de violencia doméstica y agresión sexual. Los servicios de apoyo incluyen intervención en crisis, asesoramiento entre pares, defensa legal, vivienda de transición y más.

El personal de Mujeres Unidas también brinda educación preventiva y concientización comunitaria sobre los temas de violencia doméstica y agresión sexual.

Mujeres Unidas es una organización sin fines de lucro 501(c)(3), por lo que las donaciones son deducibles de impuestos según lo permite la ley.

Si desea más información sobre el evento, no dude en llamar a Genesis al 956-664-2826 o a Nelda al 956-630-4878.