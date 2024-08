Patrulla fronteriza y DPS capturan a 8 guías de contrabando de personas en operación conjunta

Como parte de una operación conjunta contra el contrabando con la Patrulla Fronteriza de EE.UU., el departamento de seguridad pública de Texas arrestó a 8 guías de contrabando de México por contrabando de personas.

Jennyfer Chavarría-Martínez, 25 años.

John Gutiérrez, 23 años.

Roberto Jiménez, 44 años.

Lucero Simón Gonzalo, 26 años.

Ángel Castillo-Güémez, 21 años.

Daniel Martínez-Saucedo, 19 años.

Jesús Alejandro, 40 años.

Daniel Isai López-Lizcano, 20 años.

Joint Anti-Smuggling Operation#RGV: As part of a joint anti-smuggling operation with the US Border Patrol, the @TxDPS Brush Team arrested 8 smuggling guides from Mexico for human smuggling. The 8 were jailed on state felony criminal charges for smuggling.



The operation… pic.twitter.com/sBpytItDAm