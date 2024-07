Preparativos para el Huracán Beryl, consejos para asegurar casas móviles en el Valle

By:

Con el huracán Beryl moviéndose a través del caribe, y el valle podría potencialmente ser afectado.

Por eso es importante que todos comencemos a prepararnos, sobre todos las personas que viven en casa móvil o remolques.

Y para asegurarse de que su casa móvil no sufra algún daño, hay algunos artículos que necesitará.

Las barrenas cuestan entre 5 y 10 a 12 dólares, así que no son muy caras, puede que necesites algunos bolds o algunas correas. Una vez que la tormenta entre en el golfo, la mercancía empezara a salir de las tiendas y simplemente no la encontraréis, nuestros suministros del norte del estado no pueden llegarnos lo suficientemente rápido para reabastecernos.

Conseguiremos más el lunes y el martes, pero... entonces será demasiado tarde", agrega Kenneth Eilers, propietario Borderland Hardware de Mercedes.

Así que usted necesitara un ancla por cada 15 pies de casa para asegurarse que cada esquina esté anclada.

Los trabajadores de su ferretería local puede explicar con más detalle lo que usted necesita.

Es muy recomendable que actúe lo antes posible, mientras que los suministros están en stock.