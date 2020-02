Réplicas de carabelas de Colón llegan a Mississippi

Unas personas observan la réplica de uno de los barcos de Cristóbal Colón, la Pinta, el miércoles 19 de febrero de 2020, en Biloxi, Mississippi. (AP Foto/Stacey Plaisance)

Por STACEY PLAISANCE

BILOXI, Mississippi, EE.UU. (AP) — Mientras aproximadamente una docena de espectadores alineados en un muelle de la costa de Mississippi en el Golfo de México apuntaban sus teléfonos hacia el horizonte, la Niña y la Pinta navegaron el miércoles hacia el puerto de Biloxi.

Cristóbal Colón atravesó el océano Atlántico a bordo de la Niña en sus tres viajes de descubrimiento al Nuevo Mundo a partir de 1492.

Se perdió el rastro de la embarcación original de la Niña en 1501, pero la réplica, que fue terminada en 1991, funciona como un museo flotante. Fue construida totalmente a mano, sin utilizar herramientas eléctricas, y es considerada como la réplica más exacta que se ha construido del barco de Colón.

La réplica de la Pinta fue fabricada en Brasil y botada en 2005 para acompañar a la Niña en los viajes. Es una versión más larga de la carabela arquetípica, el barco portugués utilizado por Colón y muchos primeros exploradores.

Mientras estén en el puerto, los barcos estarán abiertos al público desde el jueves. Se tiene previsto que zarpen de Biloxi el lunes por la mañana.

Luego de quedarse por una semana en Gulf Shores, Alabama, a partir del 4 de marzo las carabelas se dirigirán a Florida, donde tienen visitas programadas en Fort Walton Beach, Venice, Vero Beach y Fernandina Beach.

Copyright 2020 The Associated Press. Todos los derechos reservados. Este material no puede ser publicado, difundido, reescrito o redistribuido.