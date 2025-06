Tragedia en Sullivan City tras la inesperada muerte de un pequeño futbolista de 12 años

Una tragedia ha conmocionado a la comunidad de Sullivan City después de que un niño de 12 años murió mientras jugaba futbol soccer, y ahora sus familiares y vecinos se han unido para recaudar fondos y apoyar a la familia.

Daniel Estrada Jr., un niño de 12 años que formaba parte del equipo de fútbol "Las Águilas", falleció este fin de semana tras desplomarse mientras jugaba soccer en Sullivan City.

Según sus padres, el joven no tenía ningún tipo de enfermedad, y había mostrado siempre una gran pasión por el deporte.

El incidente ocurrió el pasado viernes, cuando Daniel cayó al suelo de forma repentina durante un partido.

Fue trasladado al hospital, pero minutos después perdió la vida.

"El doctor me dijo que no podía hacer nada por mi niño. No sé qué pasa y no lo puedo traer, dijo", agrega Rocío Estrada, madre de Daniel Estrada Jr.

La familia estrada ahora enfrentan una pérdida devastadora. Siguen esperando el examen forense para determinar las causas exactas de la muerte, pero según información del hospital, se sospecha que pudo tratarse de una afección cardiaca.

"Todavía están con lo de la autopsia, es queje algo repentino, fue algo que pasó al instante, me preguntan el historial, pero él no tenía síntomas nada, no se había caído antes, no le había pasado nada", agrega Daniel Estrada, padre de Daniel Estrada Jr.

El City Manager de Sullivan City confirmó que la ciudad está brindando apoyo a la familia y organizará una venta de comida este martes para recaudar fondos.

"Mañana entre las 10 de la mañana y la 1 de la tarde, en el 307 West Express 83, junto a Bordertown en el antiguo centro de eventos, se llevará a cabo una recaudación de fondos vendiendo platos de pollo. Todo lo que se recaude será destinado a la familia para ayudarles con los gastos funerarios", agrega Richard Ozuna, alcalde de Sulivan City

A través de un comunicado, el distrito escolar La Joya ISD expresó sus condolencias por la muerte del estudiante y aseguró que están ofreciendo apoyo emocional a sus compañeros y maestros.

"Su equipo de fútbol está haciendo todo por él, lo querían mucho y es impactante la manera de ver como el impacto la vida de otros niños", agrega Rocio.

Mientras la familia espera los resultados de la autopsia para saber las verdaderas causas de la muerte del joven, la comunidad de Sullivan City se une en un gesto de solidaridad para apoyar a la familia Estrada, si usted quiere colaborar con la familia puede comunicarse con ellos por teléfono 956-263-9573.