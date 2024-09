Angelina Jolie recibe premio en la categoría Impact Media

Angelina Jolie será homenajeada en el Festival Internacional de Cine de Toronto.

El 8 de septiembre recibirá un premio en la categoría Impact Media en la gala de recaudación de fondos del festival. También estrenará su última película, "Without Blood", que ella escribió, produjo y dirigió.

En otras noticias, Jeremy Allen White dice que ha visto muchos videos de YouTube a medida que se prepara para interpretar a Bruce Springsteen.

La estrella de "The Bear" hará el papel del "jefe" en "Deliver Me From Nowhere", sobre la producción del álbum "Nebraska" de Springsteen.

White le cuenta a GQ que ha estado mirando videos de Springsteen, tratando de captar tanto su forma de hablar como de cantar.

"Gary" sigue la vida de la estrella infantil Gary Coleman, desde "Diff'Rent Strokes" a fama internacional a través de problemas de salud, financieros y relaciones... hasta su muerte a los 42 años.

El documental, que presenta entrevistas con sus compañeros actores, sus padres y su exesposa, debuta este jueves en Peacock.