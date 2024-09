Aqui Entre Nos: Dos próximas películas con actores importantes

La estrella de "The Mandalorian" y "The Last of Us", se convierte en detective en los avances de la más reciente versión del popular juego para móvil Merge Mansion.

Pedro Pascal interpreta al detective Tim Rockford, personaje del juego que investiga un misterio en la mansión de la familia Boulton.

La actualización de "Merge Mansion" está agendada para el 28 de marzo.

Melissa Barrera de "In The Heights" y "Scream Six" protagoniza "All The World Is Sleeping", una película sobre madres, hijas y la adicción generacional.

La ONG de Nuevo México "Bold Futures NM" produjo la película, trabajando con mujeres que viven las realidades del abuso de sustancias, el trauma y la crianza.

"All The World Is Sleeping" llega a cines y a plataformas digitales este viernes.