Arrestan al presidente de la junta escolar de Progreso por cargos de intoxicación y posesión

El presidente de la junta escolar del distrito escolar independiente de Progreso fue arrestado por cargos de intoxicación pública y posesión de una sustancia controlada, se informó a Noticias RGV.

Heriberto Caraveo, portavoz del Departamento de Policía de Weslaco, confirmó la detención de Juan J. Ramos Jr.

Caraveo no dijo cuando ocurrió el arresto, y Ramos no apareció en una búsqueda en el sistema carcelario del Condado de Hidalgo.

Noticias RGV presentó una solicitud de información pública para obtener más detalles de la detención de Ramos.

El superintendente del distrito escolar independiente de Progreso, Sergio Coronado, emitió un comunicado diciendo que el distrito es «consciente de los informes relativos a la reciente detención del Presidente de la Junta de Síndicos.»

"En este momento, el distrito no ha recibido ninguna comunicación oficial del presidente de la junta en relación con el asunto. Este es un asunto que concierne a un miembro individual de la junta y no está relacionado con las operaciones o la administración del distrito escolar", dijo Coronado en el comunicado. "Progreso ISD se mantiene enfocado en su misión de servir a los estudiantes y apoyar al personal, y no habrá ninguna interrupción en las funciones del distrito. Como se trata de un asunto de la junta, el distrito no hará más comentarios en este momento."

Esta es una historia en desarrollo, regrese para más actualizaciones.