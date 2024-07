Celebración del 100 aniversario de Columbia Pictures con el relanzamiento de 'Close Encounters of The Third Kind'

By:

Uno de los grandes estudios del cine de Hollywood celebra su aniversario y nos trae el relanzamiento de una película con unos encuentros muy especiales.

Columbia Pictures está celebrando su 100 aniversario con un relanzamiento del corte del director, Steven Spielberg, de "Close Encounters of The Third Kind".

El clásico de ciencia ficción, que ganó un Oscar por cinematografía, regresa a los cines este domingo, 7 de julio, y el miércoles, 10 de julio.

Más información en fathomevents.com.

"Despicable Me 4" llega a los cines con un fuerte debut.

La última película en esta franquicia debutó el miércoles con una recaudación estimada de 27 millones de dólares en la taquilla.

Analistas pronostican unos ingresos de 120 millones a lo largo del fin de semana festivo de cinco días.

Mientras tanto, se espera que el actual campeón, "Inside Out Two", alcance los 500 millones de dólares en la taquilla doméstica en solo 21 días, la película animada que más rápido ha logrado tal hazaña.