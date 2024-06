Comunidad: Programas de verano en el Museo de Niños de Brownsville

By:

Kuky Large, representante del Museo de Niños de Brownsville, visita las instalaciones de Noticias RGV para comentarnos sobre los programas de verano conocido como ''Out Of This World Camp'', además de los servicios que ofrece el museo.

El objetivo del programa es introducir a los niños al mundo del aprendizaje a través de exhibiciones creativas e interactivas, talleres y eventos especiales en un ambiente seguro, acogedor e interactivo.

Número de contacto: (956) 548-9300

Ubicación del museo: 501 E. Ringgold Street, #5 Dean Porter Park

Para más información sobre los programas del museo, haz clic aquí.

Vea el video para la entrevista completa.