Corazón del Valle: Sobreviviente al cáncer de seno narra su historia

En nuestra primera parte la señora Gloria Infante nos compartió lo que sintió al ser diagnosticada con cáncer de seno en etapa tres, algo que ella nunca esperó, ya que no había antecedentes de la enfermedad en su familia.

Hoy en día está a la espera de ser sometida a una cirugía para reconstruir su seno.

Según especialistas médicos, las mujeres hispanas en los Estados Unidos muestran una menor incidencia general de cáncer de mama que las mujeres no hispanas. Un estudio de 10 años reveló que un 21.3% de las pacientes latinas menores de 50 años tenían cáncer de mama avanzado, en comparación con un 13.5% de las mujeres no hispanas.

"La mayoría de los cánceres de mama son diagnosticados por las personas. La persona siente algo y es cuando va al médico y muchas veces los doctores no sienten nada. No, no hay nada de que preocuparse, siempre hay que creerle al paciente, porque los pacientes conocen su cuerpo", comentó Carlos Herrera, oncólogo de DHR Health.

Una situación muy similar a la que vivió la señora Gloria antes de realizarse un ultrasonido.

"Yo iba e iba y no me detectaban nada, pero yo sentía que algo estaba mal. Cuando voy con la doctora que me refiero ahí y vio el examen me dijo, no te quiero asustar, pero hay algo malo aquí", dijo Gloria Infante, sobreviviente de cáncer.

Tras detectar los cuatro tumores, rápidamente tomaron acción con quimioterapias, algo que debilitó a la señora Gloria bastante rápido. No solo su cabello se caía a gran velocidad, sino que tenía vómito, náuseas y no podía comer ni tomar nada. Una parte muy importante que el nutriólogo Brandon Harper destaca para hacerle frente a la enfermedad.

"Si la persona se vuelve mal nutrida, el cuerpo ya no está fuerte, lo suficientemente fuerte para recibir todas esas terapias, todas esas formas de tratamiento y esas complicaciones pueden resultar aún más graves que el cáncer", expresó Brandon Harper, nutriólogo y entrenador personal.

Según Brandon, la alimentación juega un papel muy importante, al igual que dejar hábitos como el fumar o el exceso de consumo de alcohol para evitar la enfermedad. Sin embargo, las personas que ya están en tratamiento, también tienen algunas recomendaciones a seguir.

"Si pasan muchas horas sin comer, es donde sube más el riesgo de náuseas o vómito, si el estómago está vacío ahí pueden los síntomas empeorar un poquito, así que mantener las comidas altas en proteínas altas en calorías y frecuentemente aunque sean más chiquitas no tan grande o de porción normal, pero que sean frecuentes", agregó Brandon.

De acuerdo el doctor Herrera, el 85% de los casos de cáncer vienen de la obesidad, por lo que recomienda tener una vida activa para reducir los niveles de estrés que son otro detonante de esta enfermedad.

"Cuando la gente oye hacer ejercicio, cree que tiene que ir al gimnasio o andar corriendo una hora al día. No, hombre, nomás caminando. Caminar de 10 a 20 minutos al día que mucha gente hacen en su trabajo", añadió Herrera.

El compromiso del autocuidado nace de los buenos hábitos y por eso es primordial seguir estos pasos y acudir a un médico si nota algo extraño.

"Tenemos que hacer un espacio para nosotros. Muchas veces decimos después. Por los hijos, por el esposo, por el trabajo en la casa o el trabajo si es que trabaja, tú no te das el tiempo. Pero tiene uno que hacer tiempo porque de ese tiempo que tú hagas depende parte de tu vida", comentó Gloria Infante, sobreviviente de cáncer.

