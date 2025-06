Gobernador Abbott firma ley para exhibir los 10 mandamientos en escuelas

El gobernador Greg Abbott firmó una nueva ley que muchos ven en contra de los derechos de libertad religiosa expuestos en la constitución nacional.

Es la conocida SB10, que exige a las escuelas públicas, desde Kinder hasta el grado 12, que los diez mandamientos estén en cada salón de clases.

La ley SB10 primero pasó por el Senado, después fue modificada en la Cámara de Representantes con una enmienda que obliga al fiscal general de Texas a defender a los distritos escolares de posibles demandas de padres que estén en contra de la ley que piensan que pone en contra la libertad religiosa.

"Hay muchos que pueden pensar que está bien verdad porque ellos son cristianos y siguen esa religión. Pero especialmente aquí en McAllen hay muchos niños que no son cristianos, que son musulmanes y que son de diferentes religiones, no solo eso, pero ellos no siguen los diez mandamientos", agrega Sylvia Tanguman, Presidenta de la Federación Americana de Maestros de McAllen.

Tanguma también cuestiona el estado y que viene con esta nueva ley para los estudiantes y para los maestros.

"Estado diciendo, no deberían ellos de hacer que alguien que no sigue la religión cristiana siga, no pueden, no deberían de dictar que ellos sigan la religión que el Estado ha decidido, deben de seguir. Eso sí, se me hace mal", agrega Sylvia Tanguman.

Pero no todos se están en contra de la ley SB10.

Para algunos padres, los diez mandamientos son una guía necesaria.

"Los mandamientos son las bases para nuestras leyes. Son las bases para cómo conducir nuestra vida. Y hoy en día muchos niños ya están perdidos. No saben cuál es la diferencia entre lo bueno y lo malo", agrega Omar Barreiro, residente de McAllen.

Ante las diferencias de opiniones, líderes de grupos religiosos argumentan que confunden a los estudiantes.

"La separación de la Iglesia y el Estado, y dudamos en incluir cualquier tipo de práctica religiosa en el aula, ya que podría incluso generar confusión. Si los estudiantes de origen religioso tienen, por ejemplo, una versión o una traducción de los Diez Mandamientos en sus aulas y otra en casa, es algo que sin duda queremos evitar", agrega Nathan Farb, Rabbi del templo Emanuel.

Mientras algunos ven la ley SB10 como una guía moral, otros la ven como una confusión para los estudiantes que tiene su propia religión y es muy probable que se lleve a cabo una demanda en contra de que la ley tome efecto en el estado.

La semana pasada una corte federal de apelaciones falló en contra del estado de Luisiana, quienes también habían aprobado una ley similar en ese estado.

En su decisión, los jueves del tribunal federal decidieron que la ley viola la primera enmienda de la constitución del país que prohíbe al gobierno de apoyar una religión específica. Veremos que sucederá en los próximos meses.