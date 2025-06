Redadas de ICE provocan retrasos en la construcción y pérdidas millonarias en el Valle

By:

La industria de la construcción está ingresando en una crisis por la falta de empleados a nivel nacional y local. De acuerdo a propietarios, sus proyectos se encuentra prácticamente detenidos desde que iniciaron las redadas de ICE y los cuales seguirán, según anuncio la secretaria de seguridad interna.

Ante esto, líderes políticos mostraron su apoyo a South Texas Builders Alliance.

Esta es una de las construcciones que se encuentran en pausa debido a que los empleados dejaron de venir a trabajar. Y así, hay muchas más en El Valle del Río Grande. Y de acuerdo a las empresas de construcción, esto los hace perder miles de dólares diariamente.

"Y bueno ahorita la mano de obra no está disponible. Nosotros estamos listos, tenemos infraestructura, camiones materiales, plantas; sin embargo, no hay quien ponga el material, no hay trabajadores, estamos con las manos atadas", agrega Eliud Cavazos, propietario de 57 Concrete.

Eliud Cavazos, es propietario de 57 Concrete, una empresa de 250 empleados, que se dedica a hacer los cimientos de edificios y bodegas. Y nos comenta que desde que iniciaron la redacción de ICE, sus empleados han escaseado. Lo que ha causado un efecto dominó, en sus ingresos monetarios, y se vio forzado a despedir el 20% de su personal.

Beny Meléndez, es propietario de BM3 Construction, y dice que desde las redadas de ICE, ha tenido que rechazar varios proyectos debido a la falta de empleados, y dice que de continuar así, su empresa podría perder hasta 100 mil dólares anuales.

“Sí, te puedo decir que yo le estoy calculando si antes te terminaba una casa en 4 o 5 meses, pueda que a lo mejor de doblete el tiempo. Casi unos años, pueda, no sé el futuro, pero basado a lo que está pasando es mi proyección”, agrega Beny Meléndez, BM3 Construction.

El juez del condado Hidalgo, Richard Cortez, reconoce que el plan de deportaciones masivas de la administración federal podría llevar la economía del país a la quiebra.

Es por eso que pide a la comunidad que hablen con sus representantes estatales para que se solicite una reforma migratoria.

“Este problema que tenemos se puede resolver muy fácil. Si yo estoy aquí ilegal, y me puedes poner legar, luego, ¿por qué no? Entonces ya no hay problemas. Y si una persona estaba aquí, 20 años, trabajando se ha portado bien y todo, ¿por qué le vamos a decir que no?”, agrega Richard Cortez, juez del condado Hidalgo.

“No están solos, nosotros como contratistas somos bastantes, nos estamos juntando y reuniendo con políticos locales, en apoyo a ellos. A hablar por ellos, y decirles lo importante que son para nuestras compañías, para nuestras ciudades y el país en general”, agrega Beny Meléndez, brinda mensaje a los trabajadores de la construcción.

Los comisionados de varios precintos presentes en la asamblea aseguraron al público, que las redadas son llevadas a cabo por el gobierno federal, y no por oficiales locales.