Aconsejan desechar medicamentos vencidos

Se acerca el fin del año y nunca es muy tarde para comenzar nuevos hábitos.

Los expertos médicos, dicen que es el momento perfecto para deshacernos de los medicamentos caducados.

Según los expertos en salud, existen más consecuencias que beneficios de tomar medicamentos recetados que están caducados.

Tomar uno de estos puede resultar en un fallo renal y puede disminuir la calidad junto a la eficacia de la medicina.

Esto afecta mayormente a las personas que cuentan con medicamentos para combatir la diabetes, la hipertensión y el colesterol alto.

Los medicamentos en forma de pastilla o tabletas son los más afectados.

"El FDA proporciona estándares de calidad para las compañías farmacéuticas para que estén repartiendo y distribuyendo el mejor producto a todos," agrego la supervisora de la farmacia STHS McAllen, Samantha Perales, "si la medicina está expirada, a lo mejor, no está haciendo el trabajo adecuado que debe hacer, en vez de mejorar su enfermedad, está empeorándola."

Perales nos recomienda las siguientes medidas:

- Solo surta su medicamento 5 días antes de la fecha de caducidad.

- Tenga los medicamentos en una temperatura ambiental.

- No ponga los medicamentos encima del fregadero, la estufa o en su vehículo.

Perales agrega que debemos revisar nuestros medicamentos por lo menos una vez al mes.

Según expertos, el 90% de los pacientes que llevan sus medicamentos a un hospital y al menos uno de ellos está caducado.

Expertos advierten que la composición química de un medicamento puede cambiar después de su fecha de caducidad. Además, advierten que hay tres antibióticos en específico que debemos evitar de tomar.

"No debemos estar tomando antibióticos, penicilina, o doxiciclina después de la fecha de expiración porque no solamente disminuye la eficacia de estas tres medicinas si no significa que estás dándole una infección a tu cuerpo y estas enfermedades desarrollarán una resistencia a la droga y crearán una nueva enfermedad que no vamos a poder tratar," agrego Perales.

Otras señales para saber si es seguro tomar un medicamento:

Si las marcas se están empezando a disolver, o al tocar la tableta la pastilla no está suave, son señales que es tiempo de deshacerse de ellas.

Usted puede encontrar la fecha de caducidad en la parte inferior de la botella o caja de un medicamento.

Si la medicina tiene una fecha con el número del mes y el año en que se caduca, por ejemplo marzo del 2024, esto significa que se caduca el último día del mes.

Por último, recuerde remover el nombre de sus medicamentos si planea deshacerse de ellos para no ser víctima de un robo de identidad.