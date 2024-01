Actívate: Gimnasio Athena brinda entrenamiento de musculación

En Activate, la entrenadora Yari, de Athena Strength Gym demuestra una breve rutina de entrenamiento que se puede hacer desde casa y ajustar, basándose en la función de la condición física de cada uno. El entrenamiento de Yari se enfoca en realizar tantas repeticiones sean posibles para cada individuo "As many Rounds as possible." La rutina es de 6 a 8 minutos, pero debe de repetir hasta 30 minutos para un entrenamiento completo.

Athena Strength Gym está ubicado en 3751 E 14th St Suite 110, Brownsville, Texas.

Vea el video para el informe completo.