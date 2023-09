Alertan sobre un posible cierre del gobierno

El tiempo para que en el congreso evite su primer cierre del gobierno desde 2019 está por terminar. Las dos cámaras del congreso parecen no estar de acuerdo, y muchos servicios gubernamentales no han tomado acciones al respecto.

Este viernes 29 de septiembre, algunos republicanos de la cámara dijeron que no sabían cuál sería la hoja de ruta si una medida a corto plazo para ampliar la financiación gubernamental no se aprueba en la cámara.

El congreso enfrenta profundas divisiones entre el senado, la cámara y republicanos de la casa entre ellos mismos.

Si bien los cierres de gobiernos se han vuelto menos comunes en las últimas décadas, Washington cada vez más partidista ha provocado que el congreso sea incapaz de resolver los puntos conflictivos sobre el gasto durante períodos de tiempo más largos.

“Ayer voté no a la H.R. 4367, la Ley de Asignaciones del Departamento de Seguridad Nacional de 2024, porque no hace nada para asegurar nuestra frontera sur y no tiene posibilidades de ser aprobada por el Senado. Necesitamos un proyecto de ley que no sea solo una tontería política, sino algo en lo que ambos partidos y ambas cámaras puedan estar de acuerdo", comentó la congresista Vicente González.

González opina que el H.R. 4367 es un mal proyecto de ley, y que debilita la seguridad nacional al reducir sustancialmente la financiación de programas críticos.

"De lo que dependen nuestras comunidades fronterizas, especialmente en un momento en el que estamos viendo aumentos repentinos de la migración y la actual crisis del fentanilo. Este proyecto de ley recorta los fondos de gestión fronteriza del Departamento de Seguridad Nacional, lo que le permite controlar mejor a los viajeros entrantes", agregó González.

El último cierre del gobierno, del 22 de diciembre de 2018 al 25 de enero de 2019, duró 35 días y fue el más largo en cuatro décadas.

"Lo que es peor, es que este proyecto de ley fue presentado por mis colegas republicanos, reconociendo plenamente que no será aprobado en el Senado ante la inminente proximidad de un cierre total del gobierno, por el bienestar de los estadounidenses y de nuestra nación", añadió González.

González enfatiza que, por seguridad, se debe detener los juegos políticos y hacer el trabajo de los electores, porque tal como están las cosas, los republicanos extremistas no están interesados en anteponer las necesidades del pueblo estadounidense.