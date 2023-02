Aquí Entre Nos: BAFTA otorga premios de cinematografía a ambos lados del atlántico

Este fin de semana se entregaron grandes premios del cine en ambos lados del atlántico.

All Quiet on the Western Front hizo mucho ruido en los premios BAFTA la noche más grande del cine en Inglaterra.

El drama alemán de la segunda guerra mundial lideró la noche con siete premios, incluyendo Mejor Película y Mejor Director, como también Mejor Guion Adaptado y Música Original.

The Banshees of Inisherin se llevó cuatro premios BAFTA, incluyendo Mejor Actor de Reparto para Barry Keoghan y Actriz de Reparto para Kerry Condon.

Los premios de Mejores Actores fueron para Cate Blanchett por Tar y Austin Butler por Elvis, película que también recibió premios por diseño de atuendos, maquillaje y peluquería.

Everything Everywhere All At Once recibió solo un reconocimiento de BAFTA, el de edición. Pero la noche anterior fue la gran ganadora en los premios del sindicato de directores de estados unidos.

Daniel Kwan y Daniel Scheinert conocidos colectivamente como Daniels se llevaron el premio de la noche el de Mejor Dirección en una Película.

El ganador de este premio ha ganado el Oscar por mejor director 67 veces en los últimos 75 años.