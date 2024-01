Aquí Entre Nos: Premios de sindicatos de actores y directores

En el mundo del espectáculo siguen las premiaciones cinematográficas y varias películas siguen arrasando con las nominaciones.

'Oppenheimer' y 'Barbie' fueron los estelares de la noche y fueron los nominados a los premios de sindicatos de actores y de directores.

Después de recibir las nominaciones en Los Globos de Oro, 'Oppenheimer' consiguió nominaciones en otros dos eventos de la temporada de premios.

El drama histórico obtuvo cuatro nominaciones de los premios del sindicato de actores: mejor actor protagónico para Cillian Murphy, mejor actor de reparto para Robert Downey Junior, mejor actriz de reparto para Emily Blunt, y el honor más grande de la noche: mejor reparto en película.

'Barbie' también obtuvo cuatro nominaciones: Margot Robbie por mejor actriz protagónica, Ryan Gosling por mejor actor de reparto, junto con mejor reparto de especialistas y mejor reparto en película.

Los premios del sindicato de actores se entregarán el 24 de febrero.

En cuanto a los premios del sindicato de directores, los nominados para mejor dirección de cine son Greta Gerwig por 'Barbie', Yorgos Lanthimos por 'Poor Things', Christopher Nolan por 'Oppenheimer', Alexander Payne por 'The Holdovers', y Martin Scorsese por 'Killers Of The Flower Moon'.

Los premios del sindicato de directores se entregarán el 10 de febrero.