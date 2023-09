Aquí Entre Nos: Steven Tyler pospone su gira con Aerosmith por problemas de salud

Aerosmith pospone su gira de despedida. Steven Tyler postergó algunas fechas de la gira 'Peace Out' para recuperarse de una lesión en una cuerda vocal.

"Me duele decir que he recibido órdenes estrictas del médico de no cantar por 30 días", dice una publicación en la cuenta de Instagram del artista. Las fechas programadas para el resto de septiembre se movieron para principios de 2024.

En otras noticias. Un espíritu antiguo se despierta. Este es el primer adelanto de David Duchovny en "Pet Semetary: Bloodlines", una precuela de la novela de Stephen King de 1983. Los seguidores verán qué horrores surgen del cementerio embrujado cuando la película llegue el 6 de octubre en Paramount Plus.

Por último, "My House is out of the ordinary", una restauración por el 40 aniversario del concierto de 'Talking Heads "Stop Making Sense" llegó a cines este mes y se ha convertido en el evento en vivo más exitoso de Imax.

La película dirigida por Jonathan Demme agotó 25 salas Imax en Estados Unidos.